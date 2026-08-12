Складной Google Pixel 11 Pro Fold за 1900 долларов получил новый шарнир и меньшую батарею по сравнению с прошлогодней моделью

После обычных Pixel 11 и моделей Pro компания Google также анонсировала складной Pixel 11 Pro Fold. Как и моноблочные модели, эта особо не изменилась относительно прошлогоднего продукта.

Смартфон стал на 10% легче и теперь весит 238 г. Это всё равно больше ряда конкурентов, но всё же заметно лучше, чем в прошлом году.

Фото Google

Google обновила шарнир, использовала керамическое стекло для защиты экрана и некий композит для задней крышки. Также компания обещает менее заметную складку.

В основе лежит SoC Tensor G6, 16 ГБ оперативной памяти у любой из версий и минимум 256 ГБ флеш-памяти. Внешний экран вырос до 6,5 дюйма, внутренний сохранил диагональ 8 дюймов при разрешении 2076 х 2152 пикселя. Яркость достигает 3600 кд/кв.м в пике.

Фото Google

Аккумулятор стал меньше, чем у прошлогодней модели: 4806 против 5015 мАч, что, конечно, выглядит достаточно странно на фоне конкурентов. Набор камер примерно такой же, как у Pixel 11, хотя и с отличиями. Есть 48-мегапиксельный основной датчик оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокоугольная камера разрешением 10 Мп и телекамера разрешением 10 Мп.

Новинка стоит от 1900 долларов.