Российский бренд Tenet Plus показал в Москве яркие кроссоверы L4 и L6

Российский бренд Tenet Plus провёл в Москве презентацию новых кроссоверов L4 и L6. Tenet Plus был создан российским холдингом «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo, у них есть и другие совместные проекты для российского рынка: Tenet, Jeland и Esteo.

Старшая модель Tenet Plus L6 относится к сегменту среднеразмерных кроссоверов C+. У неё две модификации: с передним и полным приводом. Переднеприводная версия получила 1,5-литровый двигатель на 147 л. с. и 6-ступенчатый «робот». Полноприводная модель также оснащена 1,5-литровым двигателем, но на 150 л. с., он работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Длина кроссовера составляет 4554 мм, ширина — 1852 мм, высота — 1681 мм, колёсная база — 2700 мм. Предусмотрено семь подушек безопасности и кузов с 73,77% деталей из высокопрочной стали.

Tenet Plus L6 предлагается в комплектациях «Элегант» и «Ультра». Версия «Элегант» включает в себя цифровую приборную панель с 8,8-дюймовым дисплеем и мультимедийный комплекс с вертикальным 13,2-дюймовым экраном, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto. В комплектацию «Ультра» добавили панорамную крышу со сдвижным люком, электропривод двери багажника и аудиосистему Sony с восемью динамиками.

Младшая модель Tenet Plus L4 относится к сегменту компактных кроссоверов класса C. Она оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 147 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Длина кузова составляет 4505 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2700 мм. Привод у автомобиля передний. Производитель также отметил шесть подушек безопасности и прочную структуру кузова, 73,77% деталей которого изготовлены из высокопрочной стали.

Tenet Plus L4 предлагается в двух исполнениях: «Стайл» и «Элегант». В первом варианте автомобиль оснащён цифровой приборной панелью с 8,8-дюймовым дисплеем и мультимедийным комплексом с вертикальным 13,2-дюймовым экраном. В исполнении «Элегант» также предусмотрен панорамный люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой и система обзора 540° с функцией отображения пространства под автомобилем.

Новые кроссоверы имеют несколько вариантов окраски кузова: ключевым цветом для Tenet Plus L6 стал «Оранжевый рассвет», а для L4 — «Красный гранат». В палитру также вошли оттенки «Белый снег», «Северное серебро», «Чёрный бархат» и «Серый гранит». Специально для России автомобили получили пакет зимних опций: подогрев сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также функцию дистанционного запуска двигателя.

Выпуск Tenet Plus L4 и L6 будет организован на российских заводах холдинга «АГР». Старт продаж новых кроссоверов запланирован на конец августа 2026 года, только полноприводная версия Tenet Plus L6 появится позже — до конца года. Стоимость новинок пока не объявлена.