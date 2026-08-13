Tenet Plus представит в России последовательный гибрид с увеличенным запасом хода

Как мы уже писали, 12 августа в Москве российский автомобильный бренд Tenet Plus провёл презентацию своих кроссоверов L4 и L6. На мероприятии операционный директор бренда Дмитрий Максимов рассказал о планах развития на российском автомобильном рынке. По его словам, Tenet Plus намерен последовательно укреплять свои позиции: одним из основных ориентиров бренда станет достижение не менее 5,5% рынка к концу 2027 года.

Кроссовер Tenet Plus L4. Изображение: Tenet Plus

Кроме того, в 2027 году линейку Tenet Plus пополнит автомобиль с последовательной гибридной силовой установкой типа REEV и увеличенным запасом хода. REEV (Range Extended Electric Vehicle) отличается тем, что колёса вращает исключительно электродвигатель, а бензиновый двигатель работает только как генератор для подзарядки тяговой батареи. Подробностей о гибридной модели пока нет, о её характеристиках и сроках выхода на рынок будет объявлено дополнительно, заявила пресс-служба бренда.

Также в пресс-службе отметили, что в 2026 году автомобили Tenet Plus будут представлены более чем у 120 дилерских партнёров. География сети охватит все 16 российских городов-миллионников, а также другие крупные города страны. В качестве основных приоритетов бренд назвал высокий уровень клиентского сервиса и доступность в разных регионах России. Напомним, бренд Tenet Plus был создан российским холдингом «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo.