За GeForce RTX 5070 просят уже 900 долларов, хотя должны 550. В США карты RTX 50 снова резко подорожали

Видеокарты Nvidia GeForce активно начали дорожать, и некоторые модели за последнее время выросли в цене очень существенно. В разных регионах, конечно, по-разному, но в США рост буквально относительно июня достигает почти 40% в крайних случаях.

Что интересно, в последние два месяца цены выросли в том числе на те карты, которые ранее дорожали не так активно. К примеру, RTX 5070 теперь стоит в среднем около 900 долларов, что соответствует росту за два месяца на 36%, а по сравнению с рекомендованной ценой это дополнительные 64%. Напомним, рекомендованная составляет 550 долларов, а 1000 долларов — это рекомендованная цена для RTX 5070 Ti.

Фото Videocardz

Последняя, к слову, за пару месяцев почти не подорожала, но она зато она сильно подорожала ранее. Также можно выделить очередной скачок цены для RTX 5060 Ti 16GB, но даже младшие карты вроде RTX 5060 и RTX 5060 Ti 8GB существенно выросли в цене.

Фото Videocardz

При этом в Европе цены тоже поползли вверх, но далеко не всегда так критично. Та же RTX 5070 сейчас в Европе стоит около 700 евро с учётом налогов.