Японская корпорация NEC открыла ИИ-отдел, в котором вообще нет людей

Японская корпорация NEC — производитель электроники, компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования — заявила об открытии отдела, где нет ни одного человека, только искусственный интеллект. ИИ-подразделение вошло в структуру компании наряду с отделом кадров и юристами, оно будет заниматься анализом продаж и подготовкой рекомендаций по повышению эффективности бизнес-процессов.

Компания сообщила, что сейчас в новом отделе «работают» 17 ИИ-сотрудников: руководитель, совет директоров, менеджеры и рядовые сотрудники, то есть выстроена четырёхуровневая иерархия. Подразделение было запущено 1 августа, и за время тестового периода ИИ-персоналу удалось сократить время подготовки отчётности и проведения аналитических расчётов в семь раз, заявили в NEC.

При этом в японской корпорации утверждают, что все действия ИИ-агентов контролируются людьми и окончательные решения по-прежнему остаются за человеком. В NEC подчеркнули, что искусственный интеллект не используется в качестве замены живых сотрудников, а призван расширить возможности людей и улучшить их способности.

В перспективе, искусственный интеллект будет выполнять большинство рутинных задач, позволяя людям сосредоточиться на более сложной и творческой работе. В Японии это особенно актуально из-за продолжающегося в течение многих лет сокращения рабочей силы в результате старения населения.