Глава корпорации выступает против централизованного контроля над искусственным интеллектом, возвращает открытый исходный код и передаёт решение о выпуске алгоритмов совету директоров

«Суперинтеллект не должен быть монополией»: Марк Цукерберг опубликовал манифест Meta * о свободной передаче моделей ИИ и учреждает фонд на $1 млрд

Компания Meta* опубликовала 10 августа манифест Марка Цукерберга под названием «Будущее принадлежит всем: путь к позитивному будущему ИИ» ("The Future is for Everyone: The Path to a Positive AI Future"). В документе глава корпорации выступил против концентрации контроля над будущим суперинтеллектом (AGI, гипотетическим искусственным интеллектом, превосходящим умственные способности человека) в руках нескольких институтов или правительств.

В манифесте формулируются 3 ключевых принципа: расширение возможностей каждого человека, изобретательство как главная цель суперинтеллекта и баланс сил как основа безопасности. Цукерберг подчеркнул, что пользователи должны сами нести ответственность за применение технологий, а не подчиняться централизованным ограничениям. Он также выступил в защиту дистилляции моделей — процесса обучения более компактных нейросетей на ответах крупных и мощных алгоритмов — заявив, что разработчики должны иметь право учиться на основе наблюдаемых результатов.

Для контроля безопасности Meta* ввела совет директоров в систему одобрения релизов: отныне решение о выпуске весов моделей будет приниматься на основе утверждённых советом критериев. В сфере государственного регулирования глава компании призвал к раннему и активному сотрудничеству между лабораториями ИИ и властями взамен жёстких бюрократических проверок с фиксированными сроками.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Meta* также объявила о возобновлении выпуска моделей с открытым исходным кодом, а также о создании фонда «Будущее принадлежит всем» ("Future Is For Everyone Fund") объёмом $1 млрд для поддержки сообществ, расположенных рядом с центрами обработки данных компании.

Финансовая инициатива призвана снизить нагрузку на регионы присутствия дата-центров, которые, по заявлению компании, проектируются с высокой эффективностью расхода воды. При этом публикация вызвала дискуссию в профильных изданиях: в 404 Media и Gizmodo отметили, что концепция свободной распространяемости моделей не даёт ответа на риски злоупотребления автономными агентами и фактически защищает бизнес-модель самой Meta* по распространению открытых весов на фоне растущих опасений экспертов по безопасности.

Подход с открытым доступом к весам нейросетей расширяет возможности для локального запуска, точной настройки и внешнего аудита алгоритмов независимыми специалистами. Однако доступность исходных параметров затрудняет отзыв опасных функций и контроль за применением ИИ после его загрузки на пользовательское оборудование. Манифест зафиксировал прямой конфликт двух концепций развития отрасли: закрытых экосистем с жёстким централизованным контролем и открытой модели, переносящей ответственность на конечного пользователя и регулирующие органы.