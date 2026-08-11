Тихий и лёгкий блендер, который на 73% меньше обычного: представлен Supor SP715R

Компания Supor начала предварительные продажи компактного блендера SP715R объемом 1,65 л. Официальная стоимость устройства составляет 899 юаней, но благодаря одновременной субсидии от правительства Китая, торговой площадки и производителя цена на старте снижена до 425 юаней.

Главное преимущество модели — компактные размеры. Производитель утверждает, что SP715R примерно на 73% меньше традиционных блендеров, а масса устройства составляет всего 1,5 кг. Благодаря этому его можно легко переносить и использовать даже одной рукой.

Блендер рассчитан на приготовление напитков и продуктов с очень мелкой текстурой: размер частиц после обработки составляет около 94 мкм. Производитель отдельно отмечает возможность готовить соевое молоко и детское питание. Защита нагревательной пластины обеспечивается титановым покрытием с антипригарными и кислотостойкими свойствами.

Еще одна особенность — трехсторонняя система снижения шума, которая должна сделать работу устройства достаточно тихой. Лезвие выполнено съемным и пригодно для мытья: его можно снять и промыть, что упрощает очистку и помогает избежать загрязнения труднодоступных участков.