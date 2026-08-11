Тихий и лёгкий блендер, который на 73% меньше обычного: представлен Supor SP715R
Цена на старте составляет 425 юаней
Компания Supor начала предварительные продажи компактного блендера SP715R объемом 1,65 л. Официальная стоимость устройства составляет 899 юаней, но благодаря одновременной субсидии от правительства Китая, торговой площадки и производителя цена на старте снижена до 425 юаней.
Главное преимущество модели — компактные размеры. Производитель утверждает, что SP715R примерно на 73% меньше традиционных блендеров, а масса устройства составляет всего 1,5 кг. Благодаря этому его можно легко переносить и использовать даже одной рукой.
Блендер рассчитан на приготовление напитков и продуктов с очень мелкой текстурой: размер частиц после обработки составляет около 94 мкм. Производитель отдельно отмечает возможность готовить соевое молоко и детское питание. Защита нагревательной пластины обеспечивается титановым покрытием с антипригарными и кислотостойкими свойствами.
Еще одна особенность — трехсторонняя система снижения шума, которая должна сделать работу устройства достаточно тихой. Лезвие выполнено съемным и пригодно для мытья: его можно снять и промыть, что упрощает очистку и помогает избежать загрязнения труднодоступных участков.
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