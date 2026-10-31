Пять модулей, 54 тонны и 60 кВт: Индия готовит собственную космическую станцию — первый модуль запустят в 2028 году

Индия раскрыла новые подробности проекта собственной орбитальной станции Bharatiya Antariksh Station (BAS). Её планируют собрать из пяти модулей общей массой около 54 тонн и вывести на орбиту высотой 450 км. Об этом сообщила руководитель проекта BAS в Индийской организации космических исследований (ISRO) Калпана на конференции Emerging Science, Technology and Innovation.

Станция получит около 100 м³ обитаемого объёма и энергосистему мощностью 60 кВт. Она будет рассчитана на постоянное пребывание трёх-четырёх астронавтов и кратковременный приём ещё трёх человек. Конструкция предусматривает универсальные стыковочные узлы, совместное использование ресурсов и резервирование систем для повышения надёжности.

Пять модулей будут выполнять разные задачи. BAS-01 станет жилым и техническим блоком, BAS-02 — центральным узлом со стыковочным адаптером и оборудованием для поддержания физической формы экипажа. BAS-03 предназначен для научных экспериментов и подготовки выходов в открытый космос, BAS-04 разместит лаборатории, купол для наблюдения за Землёй и дополнительные каюты, а BAS-05 обеспечит стыковку грузовых кораблей и подключение новых модулей.

Для сборки и обслуживания станции Индия намерена использовать внутренние и внешние роботизированные манипуляторы, автономных роботов и человекоподобные машины. Первый модуль BAS-01 планируют запустить в июне 2028 года. Затем последуют демонстрация стыковки грузового корабля в рамках миссии Gaganyaan V5 и отправка экипажей и остальных модулей. Полностью собрать станцию рассчитывают к 2035 году. Утверждённый бюджет разработки и запуска первого модуля составляет около $185 млн.

Интересно, что и Россия планирует запустить первый модуль своей национальной орбитальной станции в 2028 году.