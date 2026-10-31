Он построен на платформе Kirin 9025 и получил HarmonyOS 7 из коробки

Флагманская 40-мегапиксельная камера, 5700 мАч, 100 Вт, Kirin 9025 и до 1 ТБ памяти. Huawei Pura 90 Plus вышел в продажу с ценой от $780 ⁠ 1

Huawei запустила продажи смартфона Pura 90 Plus. Устройство доступно в трех конфигурациях: 12/256 ГБ — $780, 12/512 ГБ — $855, 12 ГБ/1 ТБ — $1000.

В главном модуле основной камеры используется 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1 дюйм с раскладкой пикселей RYYB и объектив с переменной диафрагмой F/1,6–F/4,0. В состав системы также входят 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой F/2,2 и телеобъектив с 48-мегапиксельным сенсором, оптической стабилизацией и поддержкой макросъёмки с расстояния от 5 см. Дополняет набор камера Red Maple для передачи естественных цветов.

Huawei Pura 90 Plus оснащён изогнутым экраном с диагональю 6,8 дюйма. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, защиту обеспечивает стекло Kunlun Glass второго поколения. В основе аппаратной платформы лежит SoC Kirin 9025, программная платформа — HarmonyOS 7.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5700 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 80 Вт. Корпус — с металлической рамкой, масса устройства составляет 220 г.