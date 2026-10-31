Новый смартфон Huawei с экраном более 8 дюймов и батареей свыше 6000 мА•ч. Mate X8 выйдет уже в ноябре

Huawei готовит к выпуску смартфон Mate X8, презентация которого, согласно информации китайского блогера Smart Pikachu, ожидается в ноябре.

Устройство отнесут к премиальному сегменту, а его предполагаемая стоимость составит около 10 000 юаней. Смартфон сохранит конструкцию с горизонтальным складыванием: снаружи разместится экран диагональю примерно 6,5 дюйма, а после раскрытия пользователю станет доступна 8,15-дюймовая панель. Для гибкого дисплея предусмотрено стекло UTG, сочетающее небольшую толщину и массу с необходимой прочностью.

В основу Mate X8, как утверждается, ляжет однокристальная платформа Kirin 9050 Pro, которую также приписывают другим флагманам Huawei. Ей приписывают девять вычислительных ядер: одно с частотой 3,1 ГГц, два на 2,7 ГГц, четыре на 2,2 ГГц и ещё два на 1,75 ГГц. За графику, согласно утечке, будет отвечать Maliang 955.

Фотосистема может включать основную камеру на 50 Мп с расширенным динамическим диапазоном, перископический телеобъектив с таким же разрешением и сенсором RYYB, широкоугольный модуль и дополнительную камеру Red Maple для более точной передачи цветов. Также упоминаются макросъёмка и замедленная видеозапись. Ёмкость аккумулятора, по предварительным данным, превысит 6000 мА•ч.