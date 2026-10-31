Спутниковый интернет вещей заработает в России к 2030 году

К концу 2030 года российская система спутниковой связи должна объединить аппараты как минимум на трёх типах орбит: низкой, геостационарной и высокоэллиптической. Такая архитектура позволит обеспечить связью всю территорию страны, включая северные регионы, и предоставлять широкий набор услуг, в том числе спутниковый интернет вещей. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин.

Использование разных орбит необходимо для решения проблемы задержки сигнала и расширения покрытия. Геостационарные спутники находятся на высоте около 35 786 км и обеспечивают связь на больших территориях, но задержка при их использовании достигает 0,7–0,8 секунды. Низкоорбитальные аппараты расположены ближе к Земле и обеспечивают более быстрый отклик, а высокоэллиптические особенно полезны для связи в северных широтах. По словам Волина, полноценное развёртывание такой группировки ожидается к концу 2030 года.