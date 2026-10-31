Компактные смартфоны в прошлом. OnePlus отказывается от выпуска таких устройств

OnePlus не станет выпускать новое поколение компактных смартфонов. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, обновление линейки небольших устройств не запланировано. При этом компания может рассмотреть переход к более широкоформатным моделям. Официального подтверждения изменения стратегии OnePlus пока нет.

Последним компактным смартфоном бренда остаётся OnePlus 15T, представленный 24 марта. Он построен на однокристальной платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён аккумулятором ёмкостью 7500 мА•ч. Аппарат получил экран диагональю 6,32 дюйма, корпус шириной 71,82 мм и массу около 194 г. Рамки со всех четырёх сторон имеют ширину всего 1,1 мм, а производитель также предусмотрел симметричное распределение массы для более удобного удержания.

Источник изображения: ithome // OnePlus

На старте продаж OnePlus 15T предлагался в пяти конфигурациях: от 12/256 ГБ за 4299 юаней до версии с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти за 5699 юаней. Именно эта модель остаётся актуальным предложением OnePlus для поклонников компактных смартфонов, а дальнейшая судьба линейки не определена.