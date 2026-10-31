Альтернатива GPS: Индия запустила двухтонный навигационный спутник системы NavIC

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила навигационный спутник нового поколения NVS-03. Ракета-носитель GSLV Mk II (F18) стартовала 30 октября с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота и вывела аппарат массой более двух тонн на заданную эллиптическую орбиту.

Глава ISRO Ваннияперумал Нараянан подтвердил, что запуск прошёл успешно, спутник был выведен на орбиту с высокой точностью. Аппарат ранее носил обозначение IRNSS-1L, он пополнил индийскую региональную навигационную систему NavIC.

По словам главы ISRO, благодаря запуску группировка NavIC теперь располагает необходимым количеством спутников для полноценной работы. Система обеспечивает независимый доступ к услугам определения местоположения, навигации и точного времени.

NavIC — это местная альтернатива GPS. Система обслуживает территорию Индии и районов на расстоянии до 1500 км за её пределами.