Китай планирует высадить людей на Луну до 2030 года: раскрыт план миссии

Китай намерен отправить людей на Луну до 2030 года и уже раскрыл схему первой пилотируемой высадки. Миссию планируют провести по принципу «два запуска — одна высадка» с использованием двух ракет-носителей «Чанчжэн-10». Сначала одна ракета выведет на орбиту Луны посадочный аппарат, затем вторая доставит туда пилотируемый корабль. Они состыкуются на лунной орбите, после чего тайконавты перейдут в посадочный модуль и направятся к поверхности спутника.

Экипаж первой экспедиции будет состоять из трёх человек, однако на Луну спустятся только двое. Им предстоит провести научные исследования и другие работы на поверхности. После завершения программы тайконавты поднимутся на посадочном аппарате обратно на орбиту, где он повторно состыкуется с пилотируемым кораблём. Затем весь экипаж отправится к Земле на борту космического корабля.

Подробности миссии на 7-й конференции по пилотируемой космонавтике в Пекине представил Ван Сян — заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы и главный конструктор программы исследования Луны.

Подготовка к высадке предусматривает несколько этапов. В период с 2028 по 2030 год Китай планирует провести три беспилотные проверки технологий на лунной орбите, а затем выполнить пилотируемую посадку. Все запуски будут осуществляться с космодрома Вэньчан.

Для работы на поверхности Луны тайконавты получат специальный скафандр, внешний вид которого Китай впервые показал в сентябре 2024 года. Он предназначен для защиты от вакуума, экстремальных температур, лунной пыли и радиации. Конструкция также должна обеспечивать возможность выходов на поверхность, ходьбы, подъёма, управления транспортом и проведения научных исследований.