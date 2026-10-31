8800 мА·ч, 50 Мп, Wi-Fi 7, HarmonyOS 7 и спутниковая связь. Huawei Enjoy 100 Pro Max поступил в продажу в Китае

Huawei начала продажи семейства Enjoy 100, в которое вошли базовая модель, Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 Pro Max. Стоимость младшей версии с 128 ГБ памяти составляет 1399 юаней, а за вариант на 256 ГБ просят 1699 юаней. Цены на Enjoy 100 Pro начинаются с 1799 юаней и достигают 2699 юаней, а Pro Max оценили в 1999–2899 юаней в зависимости от объёма накопителя. Все три устройства работают под управлением HarmonyOS 7.

Обычный Enjoy 100 получил процессор Kirin 8000S, 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. В оснащение также входят аккумулятор на 6100 мА•ч с зарядкой мощностью 40 Вт, фронтальная камера на 8 Мп и основная на 13 Мп.

Модель Pro построена на Kirin 8020A и оснащена 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p и защитным стеклом Kunlun. Её камера использует 50-мегапиксельный сенсор RYYB с объективом F/1.8, а ёмкость батареи составляет те же 6100 мА•ч.

Топовая версия Pro Max получила экран диагональю 6,84 дюйма с пиковой яркостью до 8000 нит при заполнении 1% площади дисплея и до 4000 нит при 20%. Её аккумулятор рассчитан на 8800 мА•ч, поддерживается зарядка на 40 Вт.

Основная камера также имеет разрешение 50 Мп и сенсор RYYB с оптикой F/1.8. В зависимости от объёма памяти используются процессоры Kirin 8020A или Kirin 8020: последний установлен в конфигурации с накопителем на 512 ГБ. Поддерживается двусторонний обмен сообщениями через спутники BeiDou.