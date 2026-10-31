Intel потеряла $150 млрд за один день — акции рухнули на 30%

В пятницу акции Intel обвалились почти на 30%, капитализация компании за одну торговую сессию упала на $150 млрд — это крупнейшая однодневная потеря стоимости в истории производителя процессоров. Распродажа затронула практически всю полупроводниковую отрасль: по внутридневным оценкам, совокупная капитализация компаний сектора сократилась примерно на $1 трлн.

Поводом для резкого падения стал финансовый прогноз Intel на IV квартал 2026 года, оказавшийся заметно хуже ожиданий аналитиков. Компания рассчитывает получить за этот период от $15 млрд до $16 млрд выручки — вместо $17,1 млрд по консенсус-прогнозу. Ожидаемая скорректированная прибыль на акцию — $0,25 против прогнозировавшихся Уолл-стрит $0,43. Кроме того, Intel предупредила, что не рассчитывает на положительный денежный поток по итогам всего 2026 года.

Выручка подразделения Client Computing and Physical AI Group (CCPG), которое отвечает в том числе за процессоры для настольных компьютеров и ноутбуков, в третьем квартале составила $8,1 млрд — на 5% меньше, чем годом ранее, и ниже ожиданий аналитиков. Продажи клиентских процессоров в натуральном выражении упали на 14%, хотя средняя цена реализации выросла на 9%. В четвертом квартале Intel ожидает дальнейшего последовательного снижения выручки CCPG более чем на 20%. Это особенно болезненно для компании, поскольку подразделение обеспечивает почти половину её общей выручки и остаётся одним из главных источников денежных поступлений.

Проблемы связаны не только с конкуренцией и ослаблением спроса на компьютеры. Производители памяти всё активнее перенаправляют мощности на выпуск высокоскоростных модулей HBM для систем искусственного интеллекта. В результате память дорожает, а стоимость готовых ПК растёт, что сдерживает покупки со стороны потребителей и корпоративных заказчиков. Intel ожидает, что мировой рынок ПК в 2026 году сократится примерно на 12% в количественном выражении, а в 2027-м — ещё примерно на 10%.

На этом фоне серверное направление Intel выглядит значительно лучше. Выручка подразделения Data Center and AI в III квартале выросла на 78% в годовом выражении, до $7,3 млрд, благодаря спросу на серверные процессоры. Intel рассчитывает, что спрос на серверные CPU продолжит расти, но дефицит предложения сохранится и в следующем году.

Ударом по финансовому прогнозу стала авария на израильском предприятии Intel Fab 28 в Кирьят-Гате. После взрыва завод не работал около двух недель. По предварительной оценке компании, происшествие уменьшит выручку четвертого квартала примерно на $300 млн и сократит валовую маржу на 2%. Intel также допускает сопоставимое влияние на выручку в первом квартале 2027 года. Предприятие выпускает, среди прочего, серверные чипы, поэтому остановка производства осложнила выполнение заказов именно в сегменте с очень высоким спросом.

Негативная реакция инвесторов быстро распространилась на другие компании отрасли. Индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) в пятницу снизился на 9,14%. Акции Arm потеряли около 12,7%, AMD и Qualcomm — примерно по 12,5%, Applied Materials — 8,7%, ASML — 8,1%, Lam Research — 8%, Micron — 7,3%, Broadcom — 7,1%. Nvidia подешевела примерно на 5,7%, но из-за огромной капитализации это означало потерю около $270 млрд — даже больше, чем у самой Intel в абсолютном выражении.

Распродажа затронула и производителей серверного оборудования, а также облачные компании: акции Dell упали примерно на 12,7%, HPE — на 8,1%, Supermicro — почти на 7%, Oracle — на 6,9%. Инвесторы стали осторожнее оценивать перспективы масштабных вложений в инфраструктуру искусственного интеллекта и сроки их окупаемости.