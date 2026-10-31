Не тот чип — пять лет гарантии

Обещали 7 нм, а оказалось — 12 нм: владельцы кроссовера Geely Galaxy Starship 7 обнаружили другой чип в своих авто — не тот, который рекламировали ⁠ 3

Владельцы китайского кроссовера Geely Galaxy Starship 7 пожаловались на несоответствие SoC информационно-развлекательной системы рекламным заявлениям производителя. Поводом стала история покупателя из провинции Хэнань, который приобрёл автомобиль в марте 2025 года, рассчитывая получить машину с фирменным чипом Dragon Eagle One. Однако менее чем через год выяснилось, что в его автомобиле используется система на базе SoC ECARX E02.

Разница между ними существенная: Dragon Eagle One (она же E04) — более мощная и современная 7-нанометровая однокристальная система. ECARX E02 производится по 12-нанометровому техпроцессу и относится к другому поколению платформ. Жалобы на несовпадение заявленной и фактической конфигурации в Galaxy Starship 7 массово появились на китайской платформе Car Quality Network, за последний месяц эта модель возглавила список проблемных машин.

В ответ Geely Galaxy опубликовала официальное разъяснение. Компания заявила, что ещё на этапе разработки Starship 7 предусматривались две версии медиаплатформы: E02 и E04. Они должны были выходить последовательно и соответствовать разным вариантам возможностей системы помощи водителю. При этом все автомобили Starship 7 2025 модельного года изначально комплектовались платформой E02. Версия с E04 появилась позднее — в четвёртом квартале 2025 года, вместе с обновлением модельного ряда.

Производитель объяснил такой график тем, что опыт использования системы помощи водителю в первоначальной конфигурации оказался неудовлетворительным. Теперь компания начала специальную техническую оценку возможности перехода владельцев машин с E02 на более новую платформу E04. Если модернизация окажется технически осуществимой, Geely сообщит её условия, стоимость и меры поддержки владельцев.

Кроме того, с 15 ноября компания предложит покупателям Starship 7 2025 модельного года дополнительные компенсации. В их числе — продлённая на пять лет гарантия на мультимедийную систему и купон на скидку до 10 000 юаней (примерно $1500) при обмене автомобиля.

Geely Galaxy Starship 7 известен в России как гибридный Geely EX5, а в Белоруссии — как Belgee X80 PHEV.