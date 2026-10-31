SpaceX в 18-й раз запустила одну и ту же ракету

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 27 спутниками Starlink с площадки SLC-4E на базе Ванденберг в Калифорнии.

Для первой ступени B1093 этот полёт стал уже 18-м. Ранее ускоритель использовался при запусках спутников SDA-T1TL-B и SDA-T1TL-C, миссии Transporter-16, а также в 14 миссиях по развёртыванию группировок Starlink.

После отделения от второй ступени ускоритель должен вернуться на Землю и совершить посадку на морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Повторное использование первой ступени позволяет SpaceX сокращать расходы на запуски и быстрее готовить ракеты к новым миссиям.

Во время полёта жители округов Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо и Вентура могли услышать один или несколько звуковых ударов. Их появление и интенсивность зависели от погодных условий и других факторов.