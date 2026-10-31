А вместе с ним и более доступные Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro

8800 мА·ч, 40 Вт, 50 Мп и HarmonyOS 7 из коробки за $300: Huawei 100 Pro Max вышел в продажу

Huawei начала продажи новой серии смартфонов Enjoy 100, в нее вошли три модели: Enjoy 100, Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 Pro Max. Цены стартуют с 1400 юаней ($210). Все устройства работают под управлением HarmonyOS 7, но различаются SoC, экранами, камерами и ёмкостью аккумуляторов.

Базовый Huawei Enjoy 100 получил SoC Kirin 8000S, экран IPS с диагональю 6,56 дюйма с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Смартфон оснащён аккумулятором емкостью 6100 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 40 Вт. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Стоимость составляет 1400 и 1700 юаней соответственно ($210 и $255).

Huawei Enjoy 100 Pro построен на чипе Kirin 8020A и оснащён 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Kunlun. Ёмкость аккумулятора также составляет 6100 мА·ч, поддерживается зарядка на 40 Вт. Основная камера — c 50-мегапиксельным сенсором RYYB с диафрагмой F/1,8. Смартфон предлагается в четырёх цветах и трёх конфигурациях памяти: 128 ГБ за 1800 юаней ($270), 256 ГБ за 2200 юаней ($330) и 512 ГБ за 2700 юаней ($405).

Старшая модель Enjoy 100 Pro Max получила экран диагональю 6,84 дюйма с повышенной яркостью — до 8000 нит. В зависимости от объёма памяти используются SoC Kirin 8020A или Kirin 8020: последняя используется только в версии с 512 ГБ памяти. Аккумулятор ёмкостью 8800 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 40 Вт. Основная камера — 50-мегапиксельная с сенсором RYYB и диафрагмой f/1.8. Huawei Enjoy 100 Pro Max доступен в версиях на 128, 256 и 512 ГБ по цене 2000 юаней ($300), 2400 юаней ($360) и 2900 юаней ($425) соответственно. Для этой модели предусмотрены четыре варианта цвета: чёрный, золотистый, синий и белый.