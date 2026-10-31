Neuralink Илона Маска решит проблему эпилепсии

Илон Маск заявил, что Neuralink сможет решить проблему эпилепсии. Так он ответил отцу девочки, страдающей приступами эпилепсии.

Пожалуйста, решите проблему эпилепсии. Мне ужасно тяжело наблюдать, как у моей дочери ежедневно случаются приступы, и я бы с радостью установила ей в голову Neuralink, если бы вы сказали, что можете это исправить. ItzFrenchy

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Предприниматель заявил, что в перспективе Neuralink сможет решать подобные проблемы с высокой точностью. При этом он посоветовал обратить внимание на уже существующие устройства для борьбы с эпилептическими приступами, отметив, что их возможности пока довольно ограничены, но некоторые из них могут помогать при определённых формах заболевания.

Сейчас Neuralink проходит испытания в качестве интерфейса «мозг — компьютер» для людей с параличом. Имплант позволяет передавать команды внешним устройствам непосредственно с помощью мозговой активности, например управлять компьютером без движений руками. Разработчики постепенно расширяют область применения технологии, однако её использование для лечения эпилепсии пока не подтверждено.

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В будущем подобные системы теоретически могут отслеживать электрическую активность мозга с высокой точностью и вмешиваться при обнаружении признаков приближающегося приступа. Это открыло бы возможность не только фиксировать эпилептические приступы, но и своевременно подавлять их.