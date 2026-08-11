В «Яндекс Книгах» заработал ИИ-компаньон, который расскажет о персонажах без спойлеров

Подписчики сервиса «Яндекс Книги» могут познакомиться с первыми возможностями люмена — будущего ИИ-компаньона в развлекательных сервисах Яндекса, сообщает пресс-служба компании. Благодаря новой функции «О персонажах» ИИ-помощник помогает узнать больше о героях, их роли в произведении и связях друг с другом. В компании считают, что это будет полезно тем, кто возвращается к чтению или прослушиванию после перерыва.

Изображение: Яндекс

Люмен не раскрывает лишних деталей сюжета и не забегает вперёд, он учитывает, до какого места подписчик дочитал или дослушал книгу, и рассказывает только о персонажах и событиях, с которыми он уже успел познакомиться. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на люмена в читалке или плеере и выбрать «О персонажах».

Возможность уже доступна для большинства электронных и аудиокниг, где есть действующие лица, в мобильном приложении «Яндекс Книг» для ОС Android и iOS. Активировать люмена также можно на сайте lumen.yandex.ru. В Яндексе отмечают, что полноценный запуск сервиса планируется позже в этом году.