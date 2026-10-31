Redmi K100 вышел в продажу: 10 000 мАч, 100 Вт, Snapdragon 8 Elite и 50 Мп за $450

Кадровая частота — 165 Гц

Xiaomi запустила продажи смартфона Redmi K100 в Китае. Смартфон доступен в трёх конфигурациях. Версия с 12/256 ГБ стоит $450, вариант 12/512 ГБ — $525, версия 16/512 ГБ — $585.

Redmi K100 вышел в продажу: 10 000 мАч, 100 Вт, Snapdragon 8 Elite и 50 Мп за $450
Источник изображения: Redmi через ITHome

Redmi K100 оснащён 6,83-дюймовым плоским экраном с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 3500 нит. Дисплей поддерживает частоту обновления 165 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, вчера были опубликованы примеры фото.

Емкость аккумулятора Xiaomi Jinshajiang составляет 10 000 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, обратную зарядку мощностью 27 Вт и сквозную зарядку, позволяющую питать устройство в обход аккумулятора.

Мобильные телефоныXiaomiRedmiИсточники:ITHome

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