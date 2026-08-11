Представлен Tesla Cybercab со встроенным Starlink: пассажиры смогут трансляции и фильмы в 4K прямо во время поездки

Искусственный интеллект

Илон Маск сообщил об интеграции спутниковой связи Starlink в роботакси Tesla Cybercab. Благодаря высокоскоростному интернету пассажиры смогут использовать время в дороге не только для поездки, но и для развлечений или работы.

В автомобиле планируется обеспечить возможность потоковой трансляции спортивных матчей в разрешении 4K, просмотра фильмов и сериалов, запуска игр и выполнения различных рабочих задач. Таким образом, автономное роботакси постепенно превращается в полноценное мобильное пространство для отдыха и продуктивной деятельности.

Фото 1
Источник изображения: Tesla/elonmusk

Маск также опубликовал фотографии первого Cybercab с оборудованием Starlink. На снимках показан автомобиль в золотистом исполнении. Интеграция спутникового интернета с системой автономного вождения Tesla должна расширить сценарии использования Cybercab.

Ранее Илон Маск заявил, что в будущем Starlink будет интегрирован во все автомобили.

Тихий и лёгкий блендер, который на 73% меньше обычного: представлен Supor SP715RИИ-ассистент Яндекса подключили к дистанционному наблюдению детей с артритом