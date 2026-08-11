Li Auto готовит умные очки совместно с Zeiss

Обновленные Livis должны выйти во второй половине 2027 года

Второе поколение очков Li Auto с искусственным интеллектом может получить принципиально новую функцию — отображение данных непосредственно перед глазами пользователя. Компания уже оценивает соответствующие технологии совместно с немецкой Zeiss.

По планам Li Auto, обновленные Livis должны выйти во второй половине 2027 года. Сейчас специалисты подбирают оптимальное решение, которое позволит встроить систему отображения в линзы без чрезмерного увеличения веса устройства и при сохранении необходимого качества изображения.

Одновременно Li Auto расширяет программную экосистему очков. Компания разрабатывает нативное приложение для HarmonyOS, а владельцы устройств на HarmonyOS 5.0 и новее уже могут устанавливать Android-версию приложения через официальный сайт.

Совместимость Livis также постепенно расширяется. Новые поколения Li Auto L9, L8 и L6 уже поддерживают парковку с помощью ИИ и умных очков.