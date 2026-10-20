Всего $25 за умные часы Xiaomi с датчиками ЧСС и SpO2, водозащитой, автономностью 21 день и 50 режимами тренировок. Redmi Band 4 поступил в продажу

Корпус — металлический

Xiaomi запустила продажи умных часов Redmi Band 4 в Китае. Новинка доступна в чёрном и серебристом цветах по цене 169 юаней ($25).

Всего $25 за умные часы Xiaomi с датчиками ЧСС и SpO2, водозащитой, автономностью 21 день и 50 режимами тренировок. Redmi Band 4 поступил в продажу
Источник изображения: Redmi через ITHome

Redmi Band 4 оснащён 1,47-дюймовым дисплеем с разрешением 172 × 320 пикселей и яркостью 450 нит. Экран защищён стеклом 2.5D, габариты устрйоства составляют 43,5 × 25,8 × 10,2 мм, вес без ремешка — 18 г. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.3 BLE.

Емкость аккумулятора —  300 мА·ч. По данным Xiaomi, браслет может работать до 21 дня в режиме энергосбережения и до 8 дней при регулярном использовании функций мониторинга здоровья. Устройство круглосуточно отслеживает пульс и уровень стресса, измеряет насыщение крови кислородом и анализирует качество сна. Для занятий спортом предусмотрено 50 тренировочных режимов, водозащита — 5 ATM.

Среди дополнительных функций —управление музыкой и камерой смартфона, будильник, секундомер, таймер, прогноз погоды и поиск телефона.. Браслет совместим со смартфонами на Android 8.0 и новее, а также с iOS 14.0 и новее. Для работы используется приложение Xiaomi Fitness.

В комплект входят браслет, ремешок из термопластичного полиуретана, зарядный кабель и документация.

Носимая электроникаXiaomiRedmiИсточники:ITHome

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