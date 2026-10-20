Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S27 Ultra будет лежать в руке

Большой экран и очень тонкая рамка — такой будет фронтальная панель Samsung Galaxy S27 Ultra ⁠ 4

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фото защитного стекла для Samsung Galaxy S27 Ultra — оно отличается очень тонкой рамкой. Фото наглядно демонстрирует, как будущий флагман Samsung будет лежать в руке.

Больше никаких подробностей нет, но ранее этот же инсайдер показал фото чехлов для всех моделей линейки Galaxy S27.

Напомним, официальная премьера серии Galaxy S27 ожидается в первой половине января 20207 года. По данным инсайдера Schrodinger, все устройства линейки будут использовать SoC Exynos 2700, это касается и Galaxy S27 Ultra.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.