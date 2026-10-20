Кремний углеродная батарея емкостью 10 000 мАч, работающая при -20 °C. Xiaomi раскрыла подробности о Redmi K100 ⁠ 1

Xiaomi раскрыла одну из главных особенностей смартфона Redmi K100, премьера которого состоится 27 октября . Устройство получит аккумулятор Jinshajiang ёмкостью 10 000 мА·ч. Производитель утверждает, что батарея способна обеспечивать стабильную работу даже при температуре -20 °C.

Аккумулятор содержит 28% кремний-углеродного материала, а его объёмная плотность энергии достигает 957 Вт·ч/л. Xiaomi называет новинку самой мощной батареей в линейке Jinshajiang. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

По предварительным данным, REDMI K100 в стандартной версии оснастят процессором Snapdragon 8 Ultra и отдельным графическим чипом D2. Смартфон получит 6,83-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Также заявлена технология защиты зрения Xiaomi Green Mountain 4.0.

Redmi K100 также приписывают стереодинамики Bose, увеличенный вибромотор и новый вариант оформления в флуоресцентно-зелёном цвете. Смартфон будет работать под управлением Xiaomi HyperOS 4.