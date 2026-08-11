Мини-ПК Minisforum получил 128 ГБ ОЗУ и два 10-гигабитных SFP+

Новый Minisforum MS-03 уже поступил в продажу в Китае. Базовая версия без оперативной памяти и накопителя оценена в 5000 юаней, конфигурации с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ стоит 8999 юаней, а вариант с 64 ГБ — 11 599 юаней.

В основе компьютера установлен 12-ядерный Intel Core Ultra 5 336H с поддержкой vPro. Охлаждение включает две тепловые трубки и турбинный вентилятор. В сбалансированном режиме процессор работает с TDP 65 Вт, а в тихом — 45 Вт.

Minisforum MS-03 поддерживает до 128 ГБ быстрой DDR5-7200 (цена такой версии не указана). Для накопителей предусмотрены сразу три слота M.2: два с PCIe 5.0 и один с PCIe 4.0. При необходимости можно установить корпоративный SSD U.2 через адаптер и дополнительную карту PCIe 4.0 ×4 половинной высоты.

Главная особенность модели — богатый набор сетевых интерфейсов. Сзади расположены два порта 10G SFP+, один 10GbE и один 2,5GbE RJ45. Также предусмотрены два USB4 Type-C, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 2.0 и HDMI 2.1. Размеры корпуса — 196×189×48 мм, масса — около 1,4 кг.