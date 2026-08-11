Дизель, «шестиступка» и новая раздатка. В России стартовало производство УАЗ «Пикапа» 2026

Ульяновский автозавод начал выпуск рестайлингового УАЗ «Пикап». Первый автомобиль уже сошел с конвейера, а фотографии новинки появились в распоряжении «Российской газеты». До дилеров обновленная модель должна добраться осенью.

Главным изменением стала новая силовая связка. «Пикап» получил 2-литровый дизельный двигатель, причем 6-ступенчатая коробка передач теперь будет использоваться не только с дизельным, но и с бензиновым мотором. Еще одним новшеством стала электромеханическая раздаточная коробка.

Изменения коснулись и салона. В частности, для автомобиля подготовили новые рулевые колеса, которые производятся в России из магниевого сплава. Обновленная модель также получила новые элементы системы безопасности, включая подушки.

Модернизация начинается сразу с двух моделей УАЗ — «Патриота» и «Пикапа». Следующим этапом обновления станет коммерческий «Профи». Ключевые агрегаты, основные узлы и системы безопасности для машин выпускают предприятия группы «Соллерс». Рестайлинговый «Патриот» также ожидается у дилеров осенью.