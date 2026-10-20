Anthropic сократила джуниор-специалистов среди технических сотрудников с 27% до 9%

Компания связывает изменения с расширением использования ИИ-агентов, которые к августу работали в шесть раз дольше сотрудников

С января 2025 года по июнь 2026-го доля начинающих специалистов среди технических сотрудников, нанимаемых Anthropic, снизилась с 27% до 9%. При этом компания продолжила увеличивать численность технических команд: продажи, финансы и подбор персонала росли быстрее, поэтому доля технических подразделений в общем штате за год сократилась с 61% до 56%. В самих технических отделах доля младших сотрудников снизилась с 21% до 14%. Эти данные приведены во внутреннем исследовании Anthropic, опубликованном 16 октября.

Одновременно компания расширяла применение ИИ-агентов — систем, которые выполняют задачи с помощью языковых моделей и инструментов. В марте 2026 года суммарное время работы автономных и интерактивных агентов впервые превысило рабочее время сотрудников. К августу интерактивные агенты, которыми управляли сотрудники, работали в 6 раз дольше своих операторов. Речь идёт о времени выполнения вычислений и использования инструментов, а не о доказанном объёме полезной работы или её экономической ценности.

Anthropic сократила джуниор-специалистов среди технических сотрудников с 27% до 9%
Источник изображения: сгенерировано Muse

Anthropic также сообщила о росте объёма кода на одного инженера, продаж на одного торгового представителя и числа обработанных юридическим отделом договоров. Однако увеличение количества кода не означает повышение его качества. По оценке компании, в некоторых командах чтение всех результатов интерактивных сеансов Claude могло занимать больше половины рабочей недели. Сотрудники отмечали, что проверка результатов и координация работы становятся существенными ограничениями при расширении использования агентов.

Исследование основано на кадровых данных, статистике использования ИИ, показателях выпуска продукции, опросах, календарях, внутренней переписке и 17 интервью с сотрудниками.

Сама Anthropic отмечает, что при найме всё большее значение приобретают самостоятельность и способность принимать решения. Однако внедрение ИИ не было экспериментальным: оно происходило одновременно с быстрым ростом компании и изменением структуры её подразделений. Поэтому исследование показывает, как применение агентов совпало с изменениями в найме и производительности внутри компании, но не позволяет утверждать, что ИИ стал единственной причиной сокращения доли начинающих специалистов или что аналогичная тенденция распространится на весь рынок труда.

Предыдущая публикация: Disney наняла сотрудников Character.AI и хочет получить её технологии, оставив стартапу судебные иски
Главное
Все новости
04:38Disney наняла сотрудников Character.AI и хочет получить её технологии, оставив стартапу судебные иски
04:30Климатологи в США получили десятки запросов на переписку об исследованиях изменения климата
04:22Подводная геотермальная установка впервые выработала больше энергии, чем потребила
04:101Китайская ракета оставила 3,35-метровый обломок на кукурузном поле в США
Япония запустила миссию MMX за образцами спутника Марса — их впервые доставят на Землю04:03Япония запустила миссию MMX за образцами спутника Марса — их впервые доставят на Землю Аппарат MMX должен собрать не менее 10 г грунта Фобоса и вернуться на Землю в 2031 году
19 окт 21:2021Продажи смартфонов невиданно рухнули, но Apple и Samsung это почти не затронуло
19 окт 21:08ИИ-агенты новой модели Google Gemini 4 Argon прошли Minecraft
19 окт 20:513Linux не только для AMD. Intel интегрирует полноценную поддержку технологий XeSS в слой совместимости Valve Proton
19 окт 20:433Сердце от Qualcomm, но это не Snapdragon. Появились подробности о портативной консоли Ayn Odin 3 Portal
19 окт 20:365Новая модель DLSS 5 стала быстрее, но всё равно вызывает огромное падение производительности, а качество изображения немного пострадало
19 окт 20:01Самая модная видеокарта. Galax готовит модель HOF с кристаллами Сваровски
19 окт 19:2510Таких процессоров AMD в прошлом поколении не делала. Ryzen AI 7 HX 455 получит топовый iGPU
19 окт 18:0139На трассе М-4 «Дон» заработали разноцветные лазерные лучи
19 окт 17:118Яндекс «починил» городские сервисы
19 окт 16:0712«Автотор» запустил производство внедорожника Tank 500 в России
Samsung вернется во времена Galaxy S21: линейку Galaxy S27 представят на несколько недель раньше, чем Galaxy S25 и Galaxy S2619 окт 14:3613Samsung вернется во времена Galaxy S21: линейку Galaxy S27 представят на несколько недель раньше, чем Galaxy S25 и Galaxy S26 В начале января 2027 года
При таких условиях Falcon 9, летавшая 19 раз, не сможет совершить посадку: SpaceX отменила запуск ракеты с миссией Bandwagon-519 окт 14:1225При таких условиях Falcon 9, летавшая 19 раз, не сможет совершить посадку: SpaceX отменила запуск ракеты с миссией Bandwagon-5 Falcon 9 должна вывести на орбиту 32 полезные нагрузки не ранее 20 октября
Россия впервые провела подобное сближение на орбите? Спутник «Космос-2612» приблизился к американскому ICEYE-X36 на несколько сотен метров19 окт 14:1171Россия впервые провела подобное сближение на орбите? Спутник «Космос-2612» приблизился к американскому ICEYE-X36 на несколько сотен метров Этот маневр называют первым известным случаем столь тесного сближения двух действующих спутников на низкой околоземной орбите без согласия владельца одного из аппаратов
19 окт 12:4620Huawei создала роутер в форме книги
19 окт 12:447Nvidia меняет приоритеты и возвращает ставку на мощность одного ядра — теперь ради ИИ-агентов
19 окт 12:413«Доменный патруль» бьёт тревогу: число жалоб на угрозы в Рунете выросло на треть
19 окт 12:387Anthropic передаст общественному фонду 5% своих акций — доля будет расти вместе с компанией
19 окт 12:0114«Звук» перестроил главную: музыка теперь подстраивается под настроение
19 окт 11:54ИИ вместо зеркала: T2 запустил виртуальные примерочные
Маск подарит акции SpaceX каждому американскому ребёнку19 окт 11:4838Маск подарит акции SpaceX каждому американскому ребёнку Раздачу долей частной космической компании планируют начать в следующем году
Узбекистан стал 77-й страной, подписавшей «Соглашения Артемиды»⁠ по исследованию Луны и Марса19 окт 11:3616Узбекистан стал 77-й страной, подписавшей «Соглашения Артемиды»⁠ по исследованию Луны и Марса Документ открывает новые возможности для сотрудничества с NASA
19 окт 11:272Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020 и спутниковая связь. Инсайдер раскрыл параметры Huawei Enjoy 100 Pro Max, Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 до анонса
19 окт 11:2325Intel в своих новых процессорах не хочет смешивать большие и малые ядра. Xeon E будут иметь либо те, либо иные
19 окт 11:171690 долларов за ноутбук с процессором из 2022 года. Представлен Orico Obook 15 AI Laptop
19 окт 11:113Apple готовит HomeView Max с 9-дюймовым экраном и поворотом на 360 градусов
19 окт 11:0911Полезный инструмент, хотя может спалить видеокарту. Появилось ПО VBIOS Vix для правки BIOS видеокарт GeForce без полноценной перепрошивки
19 окт 11:0418Стиральная машина Xiaomi за $90⁠ потребляет 0,065 кВт·ч электроэнергии и 78 литров воды за одну стирку