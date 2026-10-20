Anthropic сократила джуниор-специалистов среди технических сотрудников с 27% до 9%

Компания связывает изменения с расширением использования ИИ-агентов, которые к августу работали в шесть раз дольше сотрудников

С января 2025 года по июнь 2026-го доля начинающих специалистов среди технических сотрудников, нанимаемых Anthropic, снизилась с 27% до 9%. При этом компания продолжила увеличивать численность технических команд: продажи, финансы и подбор персонала росли быстрее, поэтому доля технических подразделений в общем штате за год сократилась с 61% до 56%. В самих технических отделах доля младших сотрудников снизилась с 21% до 14%. Эти данные приведены во внутреннем исследовании Anthropic, опубликованном 16 октября.

Одновременно компания расширяла применение ИИ-агентов — систем, которые выполняют задачи с помощью языковых моделей и инструментов. В марте 2026 года суммарное время работы автономных и интерактивных агентов впервые превысило рабочее время сотрудников. К августу интерактивные агенты, которыми управляли сотрудники, работали в 6 раз дольше своих операторов. Речь идёт о времени выполнения вычислений и использования инструментов, а не о доказанном объёме полезной работы или её экономической ценности.

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Anthropic также сообщила о росте объёма кода на одного инженера, продаж на одного торгового представителя и числа обработанных юридическим отделом договоров. Однако увеличение количества кода не означает повышение его качества. По оценке компании, в некоторых командах чтение всех результатов интерактивных сеансов Claude могло занимать больше половины рабочей недели. Сотрудники отмечали, что проверка результатов и координация работы становятся существенными ограничениями при расширении использования агентов.

Исследование основано на кадровых данных, статистике использования ИИ, показателях выпуска продукции, опросах, календарях, внутренней переписке и 17 интервью с сотрудниками.

Сама Anthropic отмечает, что при найме всё большее значение приобретают самостоятельность и способность принимать решения. Однако внедрение ИИ не было экспериментальным: оно происходило одновременно с быстрым ростом компании и изменением структуры её подразделений. Поэтому исследование показывает, как применение агентов совпало с изменениями в найме и производительности внутри компании, но не позволяет утверждать, что ИИ стал единственной причиной сокращения доли начинающих специалистов или что аналогичная тенденция распространится на весь рынок труда.