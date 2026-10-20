Huawei превратила роутер в книгу со сменной «обложкой»: рассекречен Huawei Router X2 Pro

Huawei раскрыла внешний вид роутера Router X2 Pro. Новинка получила корпус в форме книги и будет доступна в трёх цветах: коричневом Earth Brown, белом Oak White и сером Stone Gray. Внешнюю «оболочку» устройства можно менять и оформлять в соответствии с интерьером помещения.

Router X2 Pro поддерживает Wi-Fi 7+ и технологию AI Mesh, которая позволяет объединять несколько маршрутизаторов в единую сеть. Совместная работа устройств должна обеспечивать более стабильное покрытие Wi-Fi по всему дому.

Другие характеристики роутера, включая скорость передачи данных, набор портов и стоимость, пока не раскрыты. Дата начала продаж также неизвестна.