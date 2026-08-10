За финальный этап сведения МКС с орбиты отвечают США

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявил, что заключительный этап сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты возложен на США. По его словам, для этого создаётся специализированный корабль USDV (United States Deorbit Vehicle), сейчас находящийся в активной разработке. А для управления ориентацией станции будут использованы два российских грузовых корабля «Прогресс».

Международная космическая станция. Фото © Роскосмос / NASA

Кононенко также отметил, что организационные и технические работы ведутся параллельно, сроки и требования синхронизируются. Глава отряда космонавтов добавил, что предстоящую миссию можно назвать одной из самых значимых в истории космонавтики: её уникальность — в завершении тридцатилетней эксплуатации крупнейшего рукотворного объекта на орбите. Ранее мы писали о том, что подготовительные работы по сведению МКС с орбиты уже начались.

По плану, в 2028 году российский узловой модуль «Причал» затопят вместе с очередным транспортным кораблём «Прогресс», а на его место установят новый универсальный узловой модуль Российской орбитальной станции (РОС). Затем на орбиту отправится научно-энергетический модуль РОС, а в 2030 году эти модули и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» отправятся в самостоятельный полёт. Формирование РОС собираются завершить к 2034 году.