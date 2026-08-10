Одной кнопкой: «Билайн» научил ИИ принимать рекламные звонки вместо абонентов
Ознакомиться с содержанием разговора можно позже в мобильном приложении
Оператор «Билайн» запустил сервис, который позволяет передавать массовые рекламные звонки голосовому ассистенту. Подключить его можно в мобильном приложении оператора одной кнопкой.
Решение предназначено для вызовов от компаний, которым пользователь ранее оставлял свой номер или разрешал маркетинговые коммуникации. Такие звонки не всегда подпадают под категории спама и мошенничества, поэтому стандартные средства защиты могут их не блокировать.
После активации сервиса рекламные вызовы принимает голосовой помощник. Абонент при этом не отвлекается на разговор, а позже может открыть приложение и ознакомиться с информацией о звонке, в том числе прослушать его запись. Таким образом, пользователь может самостоятельно решить, представляет ли предложение интерес.
В «Билайне» отмечают, что новый подход рассчитан на тех, кто хочет сократить число нежелательных разговоров, но не готов полностью отказываться от потенциально полезных предложений.
При переносе номера в сеть «Билайна» услуга предоставляется бесплатно. Для действующих абонентов и клиентов с новым номером стоимость составляет 100 рублей. Управление сервисом доступно через мобильное приложение оператора.
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