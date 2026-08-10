Одной кнопкой: «Билайн» научил ИИ принимать рекламные звонки вместо абонентов

Ознакомиться с содержанием разговора можно позже в мобильном приложении

Оператор «Билайн» запустил сервис, который позволяет передавать массовые рекламные звонки голосовому ассистенту. Подключить его можно в мобильном приложении оператора одной кнопкой.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Решение предназначено для вызовов от компаний, которым пользователь ранее оставлял свой номер или разрешал маркетинговые коммуникации. Такие звонки не всегда подпадают под категории спама и мошенничества, поэтому стандартные средства защиты могут их не блокировать.

После активации сервиса рекламные вызовы принимает голосовой помощник. Абонент при этом не отвлекается на разговор, а позже может открыть приложение и ознакомиться с информацией о звонке, в том числе прослушать его запись. Таким образом, пользователь может самостоятельно решить, представляет ли предложение интерес.

В «Билайне» отмечают, что новый подход рассчитан на тех, кто хочет сократить число нежелательных разговоров, но не готов полностью отказываться от потенциально полезных предложений.

При переносе номера в сеть «Билайна» услуга предоставляется бесплатно. Для действующих абонентов и клиентов с новым номером стоимость составляет 100 рублей. Управление сервисом доступно через мобильное приложение оператора.