Россияне ринулись собирать компьютеры: спрос на комплектующие для ПК в «М.Видео» вырос в 15 раз с начала 2026 года

«М.Видео» зафиксировала резкий рост интереса россиян к самостоятельной сборке и модернизации компьютеров в первом полугодии 2026 года. Уже в марте оборот категории был более чем в 9 раз выше январского, а абсолютный пик пришёлся на апрель — почти 24,5 раза. В мае показатель достиг 18,8 раза, в июне — 14,6 раза относительно января. На апрель–июнь пришлось более 80% всего оборота категории за полугодие.

Главным драйвером стали видеокарты. В июне их оборот вырос в 19,3 раза относительно января, а в апреле — более чем в 34 раза. Практически весь топ продаж заняли NVIDIA GeForce RTX 50-й серии. Первое место получила Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC 8 ГБ, далее идут MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC 16 ГБ и Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC 16 ГБ. В пятёрку также вошли RTX 5070 Ti и ещё одна RTX 5060 Ti.

Также сильно вырос спрос на процессоры: июньский оборот оказался в 61,7 раза выше январского, а апрельский — почти в 139 раз. Лидером продаж стал AMD Ryzen 7 5700X, за ним расположились версии Ryzen 7 9800X3D, а также Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 7800X3D. Покупатели одновременно выбирали проверенную платформу AM4 и современные системы AM5 для производительных игровых ПК.

Оперативная память в июне показала рост в 12,1 раза. Наибольшим спросом пользовалась DDR5-6000, причём наиболее популярным объёмом стали комплекты на 32 ГБ. Также заметно вырос интерес к 64 ГБ для более мощных рабочих конфигураций.

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Оборот материнских плат увеличился в 4,7 раза, блоков питания — в 3,2 раза, корпусов — в 2,5 раза. Среди БП особенно востребованы модели на 750–850 Вт, подходящие для современных игровых сборок и последующей модернизации.

Отдельно выделился сегмент охлаждения. Продажи жидкостных систем в июне выросли в 19,1 раза, причём покупатели чаще выбирали решения с радиаторами 240 и 360 мм. Оборот процессорных кулеров увеличился в 2,5 раза, а корпусных вентиляторов — в 3,3 раза.

По данным «М.Видео», россияне всё чаще собирают полноценные системы, а не просто заменяют отдельный компонент. В доступных конфигурациях используются Ryzen 5 5600 или Ryzen 7 5700X, платы B550 и RTX 5060. Более дорогие сборки получают Ryzen 7 7800X3D или 9800X3D, RTX 5070 Ti и RTX 5080, DDR5, мощные блоки питания и жидкостное охлаждение.