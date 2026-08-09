Подготовительные работы по сведению МКС с орбиты уже начались: рассчитывается траектория, оценивается запас топлива, создается новое ПО

МКС выполнит особую роль в формировании Российской орбитальной станции

Наука и космос

Россия и США начали техническую подготовку Международной космической станции к будущему управляемому сведению с орбиты. Специалисты проверяют состояние ключевых систем российского и американского сегментов и оценивают, какие из них должны сохранять работоспособность до самого конца эксплуатации МКС. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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Источник изображения: NASA

Сейчас специалисты проверяют надежность критически важных систем обоих сегментов, их резервирование, доступный запас топлива и возможные траектории сведения. Международная рабочая группа также рассчитывает наземные проекции этих траекторий и определяет системы, без которых безопасное управление станцией на финальном этапе будет невозможно.

 Россия и США заранее распределили ответственность за подготовку операции. В октябре 2025 года стороны подписали протокол, определяющий технические функции и зоны ответственности участников. В феврале 2026 года появился еще один документ, предусматривающий разработку обновленного программно-математического обеспечения для российского и американского сегментов. По словам Кононенко, новое ПО позволит российской стороне работать как со штатным, так и с резервным сценарием завершения эксплуатации МКС.

Столь ранняя подготовка связана с возрастом и сложностью станции. Первый ее модуль — российская «Заря» — был запущен в 1998 году. Изначально МКС должна была завершить работу значительно раньше, однако срок эксплуатации комплекса неоднократно продлевался.

В июле 2026 года глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и NASA договорились продолжать совместную эксплуатацию станции до 2030 года. После этого МКС планируется управляемо свести с орбиты, направив основную часть конструкции в заранее определенный безопасный район океана.

Параллельно Россия готовится к переходу от МКС к собственной Российской орбитальной станции. Часть нынешней инфраструктуры планируется использовать при создании нового комплекса.

В 2028 году российский модуль «Причал» предполагается свести с орбиты вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС». На его место должен прибыть новый универсальный узловой модуль, который впоследствии станет частью РОС. Следующим к нему планируют пристыковать научно-энергетический модуль.

В 2030 году универсальный узловой и научно-энергетический модули вместе с «Наукой» предполагается отделить от МКС и перевести в самостоятельный полет. Таким образом, часть российского сегмента станции фактически станет основой нового национального орбитального комплекса. Полностью сформировать РОС планируется к 2034 году.

 

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