Подготовительные работы по сведению МКС с орбиты уже начались: рассчитывается траектория, оценивается запас топлива, создается новое ПО

Россия и США начали техническую подготовку Международной космической станции к будущему управляемому сведению с орбиты. Специалисты проверяют состояние ключевых систем российского и американского сегментов и оценивают, какие из них должны сохранять работоспособность до самого конца эксплуатации МКС. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Сейчас специалисты проверяют надежность критически важных систем обоих сегментов, их резервирование, доступный запас топлива и возможные траектории сведения. Международная рабочая группа также рассчитывает наземные проекции этих траекторий и определяет системы, без которых безопасное управление станцией на финальном этапе будет невозможно.

Россия и США заранее распределили ответственность за подготовку операции. В октябре 2025 года стороны подписали протокол, определяющий технические функции и зоны ответственности участников. В феврале 2026 года появился еще один документ, предусматривающий разработку обновленного программно-математического обеспечения для российского и американского сегментов. По словам Кононенко, новое ПО позволит российской стороне работать как со штатным, так и с резервным сценарием завершения эксплуатации МКС.

Столь ранняя подготовка связана с возрастом и сложностью станции. Первый ее модуль — российская «Заря» — был запущен в 1998 году. Изначально МКС должна была завершить работу значительно раньше, однако срок эксплуатации комплекса неоднократно продлевался.

В июле 2026 года глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и NASA договорились продолжать совместную эксплуатацию станции до 2030 года. После этого МКС планируется управляемо свести с орбиты, направив основную часть конструкции в заранее определенный безопасный район океана.

Параллельно Россия готовится к переходу от МКС к собственной Российской орбитальной станции. Часть нынешней инфраструктуры планируется использовать при создании нового комплекса.

В 2028 году российский модуль «Причал» предполагается свести с орбиты вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС». На его место должен прибыть новый универсальный узловой модуль, который впоследствии станет частью РОС. Следующим к нему планируют пристыковать научно-энергетический модуль.

В 2030 году универсальный узловой и научно-энергетический модули вместе с «Наукой» предполагается отделить от МКС и перевести в самостоятельный полет. Таким образом, часть российского сегмента станции фактически станет основой нового национального орбитального комплекса. Полностью сформировать РОС планируется к 2034 году.