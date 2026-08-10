Сингапур решил использовать ИИ для повышения качества рабочих мест

Премьер-министр заявил, что правительство внедряет искусственный интеллект для роста производительности и создания более качественной работы на фоне опасений сотрудников за своё будущее

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг (Lawrence Wong) 8 августа заявил, что правительство использует искусственный интеллект для повышения производительности и улучшения качества рабочих мест. По его словам, технологический прогресс создаёт возможности, которых ещё несколько лет назад не существовало, но одновременно порождает новые риски и вопросы. Вонг подчеркнул, что Сингапур намерен развивать ИИ, не принимая каждую новую технологию без оценки её последствий.

Заявление прозвучало в обращении Вонга к гражданам накануне 61-й годовщины независимости Сингапура. По данным Bloomberg, которые цитируют The Star и PYMNTS, правительство также пересматривает подходы к промышленной политике и торговле и ищет способы укрепить конкурентоспособность страны. Таким образом, ИИ рассматривается не только как инструмент автоматизации отдельных процессов, но и как часть более широкой экономической политики.

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При этом конкретных параметров программы пока нет. Правительство не объявило отдельную инициативу по использованию ИИ на рынке труда, объём финансирования, перечень отраслей, целевые показатели по обучению работников или сроки реализации. Заявление Вонга задало направление государственной политики, но не описало механизм, по которому ИИ должен влиять на занятость.

Для оценки такого подхода ключевым показателем становится не только количество рабочих мест, но и то, как меняется сама работа: какие задачи передаются ИИ, какие остаются за сотрудниками, как меняются производительность, качество результатов, число ошибок, возможности перехода на более сложные позиции и доходы работников.

Сингапур одновременно ставит вопрос о технологическом контроле: государство готово внедрять ИИ, но намерено оценивать не только экономический эффект, но и последствия для людей, которые работают с этими системами.