Китайские компании почти полностью вытеснили AMD и Nvidia. По итогам года доля этих двух гигантов на китайском ИИ-рынке, согласно прогнозу TrendForce, упадёт до 10%

Аналитики TrendForce прогнозируют, что к концу года доля Nvidia и AMD на китайском рынке ИИ-чипов упадёт всего до 10%. Практически всю остальную часть рынка займут чипы местных компаний, так как в силе остаются множественные запреты и ограничения на поставки.

При этом рынок ИИ-чипов в Китае вырастет на 83%, но, как уже понятно, в первую очередь за счёт отечественных решений.

Фото Nvidia

А решений этих много. Не считай лидера в лице Huawei и сильного игрока в лице Cambricon, свои ИИ-чипы активно разрабатывают и выпускают Baidu, Alibaba и Tencent, а также многие другие менее крупные компании.

Что интересно, Nvidia собирается просочиться в Китай новым способом. Она собирается продавать там профессиональную видеокарту RTX Pro 5000 Blackwell с 48 либо 72 ГБ памяти GDDR7. Это и близко не ускоритель для ИИ, но эта модель должна соответствовать санкциям США. Заодно она намного дешевле специализированных ИИ-чипов.