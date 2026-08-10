Waymo зарегистрировала компанию в Швейцарии для запуска роботакси

Waymo Switzerland GmbH появилась в Цюрихе с официальной целью, однако заявку на испытания роботакси компания пока не подавала

Подразделение Waymo, принадлежащее Alphabet, зарегистрировало в Цюрихе компанию Waymo Switzerland GmbH. Согласно данным Цюрихского торгового реестра, её заявленная деятельность включает пассажирские перевозки и связанные с ними услуги мобильности с использованием автономных автомобилей.

Юридический адрес находится на Gustav-Gull-Platz рядом с районом Лангштрассе — по тому же адресу зарегистрирована Google Switzerland.

Регистрация компании не означает, что роботакси Waymo скоро появятся на швейцарских дорогах. Как сообщило издание NZZ 8 августа, ни Waymo, ни Uber не подавали в Федеральное дорожное управление Швейцарии (ASTRA) заявку на проведение пилотного проекта с роботакси. Компания не объявляла место испытаний, сроки начала тестов или дату запуска пассажирских перевозок.

Источник: thelastdriverlicenseholder

Швейцарское законодательство допускает ограниченные испытания полностью автономных автомобилей, но для них необходимо получить разрешение и подтвердить техническую и эксплуатационную безопасность, определить территорию работы и представить систему управления рисками. Полностью автономные автомобили пока не имеют в Швейцарии общего разрешения на свободную эксплуатацию дорог, поэтому подобные проекты должны проводиться в рамках отдельных пилотных программ.

Таким образом, Waymo получила в Швейцарии юридическую структуру, соответствующую её роботакси-бизнесу, но до практического запуска ещё несколько этапов. Следующими признаками реального выхода компании на рынок станут заявка в ASTRA, утверждение программы безопасности, определение территории испытаний и публикация графика тестов. Пока что регистрация Waymo Switzerland GmbH означает подготовку к потенциальной работе на рынке, а не доступность роботакси для пассажиров.