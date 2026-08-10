Alphabet хочет занять до $25 млрд для финансирования ИИ на фоне рекордных расходов

Google готовит выпуск облигаций сразу в 10 траншах со сроками погашения от 2 до 40 лет: масштаб инвестиций в инфраструктуру ИИ начинает давить даже на традиционно сильный денежный поток компании

Alphabet планирует привлечь от $20 млрд до $25 млрд за счёт нового выпуска облигаций в США. Компания может разместить бумаги 10 разных выпусков со сроками погашения от 2 до 40 лет. Полученные средства предназначены для общекорпоративных расходов, включая строительство инфраструктуры для ИИ, капитальные затраты и рефинансирование существующего долга.

Новый заём появился всего через несколько недель после того, как Alphabet во второй раз за год повысила прогноз капитальных расходов. Рост затрат на ИИ уже вызвал негативную реакцию инвесторов и резкое падение акций компании. В последнем квартале Alphabet впервые отчиталась об отрицательном свободном денежном потоке, что усилило вопросы о том, насколько быстро многомиллиардные вложения в вычислительную инфраструктуру начнут приносить отдачу.

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Alphabet одновременно использует несколько источников финансирования. В начале 2026 года компания привлекла почти $85 млрд через размещения акций, включая инвестиции Berkshire Hathaway, а также выпускала облигации в японских иенах, швейцарских франках и британских фунтах. Среди них была редкая для корпоративного рынка облигация со сроком погашения 100 лет. Теперь новый выпуск может стать одним из крупнейших корпоративных размещений облигаций в 2026 году, хотя окончательный объём пока не определён.

Рост долгового финансирования отражает общую ситуацию в технологической отрасли. По данным анализа Reuters на основе LSEG, Amazon, Meta* и Oracle вместе выпустили около $194 млрд облигаций за первые 7 месяцев года — на 79% больше, чем за тот же период 2025 года. Крупнейшие технологические компании, как ожидается, потратят на ИИ более $730 млрд в 2026 году, и даже их значительные денежные потоки уже не полностью покрывают масштаб этих инвестиций.

Спрос инвесторов на облигации Alphabet при этом остаётся высоким, однако рынок всё внимательнее оценивает, смогут ли будущие доходы от ИИ оправдать такой уровень капитальных расходов.