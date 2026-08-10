Представлен льдогенератор Xiaomi: лед для напитка будет готов за 6 минут

Xiaomi открыла предварительные заказы на компактный льдогенератор Mijia Ice Maker на платформе Youpin. Устройство поступит в продажу 17 августа по цене 359 юаней.

Производитель предусмотрел два режима: «быстрый лед» из небольших кубиков и более крупный «стандартный лед». Первая порция готовится всего за 6–8 минут, причем каждый цикл включает восемь кубиков.

«Стандартный лед» получается более прозрачным благодаря технологии равномерного замораживания, которая уменьшает количество пузырьков воздуха и примесей. Крупные кубики тают примерно за семь минут, поэтому они медленнее разбавляют напитки. В Xiaomi рассчитывают, что такой лед подойдет для кофе со льдом, виски, пива и газированных напитков.

Фото Xiaomi/ithome

Корпус устройства занимает примерно столько же места, сколько лист А4, а масса составляет около 6,1 кг. Внутренняя корзина вмещает 64–80 кубиков, а максимальная производительность достигает 13 кг льда в сутки. Предусмотрены таймеры на 3, 5 и 8 часов, позволяющие заранее подготовить полную корзину льда.

Светодиодные индикаторы показывают выбранный режим, уровень воды, таймер и состояние УФ-обработки, а прозрачное окно позволяет контролировать количество льда, не открывая крышку.

