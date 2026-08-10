Представлен увлажнитель Xiaomi, который работает 10 часов без дозаправки — 6 литров воды и 1500 мл/ч
Mijia No-Mist Humidifier 3 использует испарительную технологию без видимого тумана
Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin новый увлажнитель Mijia No-Mist Humidifier 3. Устройство способно испарять до 1500 мл воды в час и рассчитано на использование в больших помещениях.
В резервуар объемом 6 л добавлены ионы серебра, обеспечивающие антибактериальную защиту. Полного бака хватает примерно на 10 часов непрерывной работы. Цена на этапе краудфандинга составляет 899 юаней, сбор средств начнется 17 августа.
Увлажнитель использует технологию естественного испарения без образования видимого тумана. В спящем режиме экран автоматически приглушается, а уровень шума снижается до 31,5 дБ(А). Фильтр изготовлен из антибактериального волокнистого материала и допускает промывку. Дополнительный фильтр очищает воду от пыли и примесей, а модульная конструкция позволяет легко снять и промыть основные компоненты, включая картридж, резервуар, крыльчатку и насос.
На верхней панели установлен цифровой дисплей, показывающий влажность воздуха и уровень воды. Встроенные датчики автоматически регулируют интенсивность увлажнения, а через приложение Mi Home можно задать целевую влажность и 24-часовой таймер.
Предусмотрено голосовое управление Xiao Ai, а сам увлажнитель способен взаимодействовать с другими устройствами умного дома, включая кондиционеры, обогреватели и дверные замки.
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