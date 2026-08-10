Представлен увлажнитель Xiaomi, который работает 10 часов без дозаправки — 6 литров воды и 1500 мл/ч

Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin новый увлажнитель Mijia No-Mist Humidifier 3. Устройство способно испарять до 1500 мл воды в час и рассчитано на использование в больших помещениях.

В резервуар объемом 6 л добавлены ионы серебра, обеспечивающие антибактериальную защиту. Полного бака хватает примерно на 10 часов непрерывной работы. Цена на этапе краудфандинга составляет 899 юаней, сбор средств начнется 17 августа.

Изображение Xiaomi/ithome

Увлажнитель использует технологию естественного испарения без образования видимого тумана. В спящем режиме экран автоматически приглушается, а уровень шума снижается до 31,5 дБ(А). Фильтр изготовлен из антибактериального волокнистого материала и допускает промывку. Дополнительный фильтр очищает воду от пыли и примесей, а модульная конструкция позволяет легко снять и промыть основные компоненты, включая картридж, резервуар, крыльчатку и насос.

На верхней панели установлен цифровой дисплей, показывающий влажность воздуха и уровень воды. Встроенные датчики автоматически регулируют интенсивность увлажнения, а через приложение Mi Home можно задать целевую влажность и 24-часовой таймер.

Предусмотрено голосовое управление Xiao Ai, а сам увлажнитель способен взаимодействовать с другими устройствами умного дома, включая кондиционеры, обогреватели и дверные замки.

