Представлены новейшие аккумуляторы Xiaomi на 20 000 мА•ч, которые умеют отслеживать состояние батареи и неисправности

Xiaomi представила в Китае новые внешние аккумуляторы с емкостью 20 000 мА•ч и встроенным кабелем USB-C.

Линейка включает версии мощностью 45 и 67 Вт, обе соответствуют обновленному национальному стандарту. Устройства умеют отображать информацию о состоянии батареи, записывать сведения о неисправностях и отслеживать данные о продукте. В продажу новинки поступят 11 августа.

Фото Xiaomi/ithome

Модель на 45 Вт получила схему подключения 2C+1A: встроенный кабель USB-C, отдельный порт USB-C и USB-A. Через USB-C обеспечиваются входная и выходная мощность до 45 Вт, а USB-A выдает до 22,5 Вт. Поддерживаются протоколы QC3.0, PD 3.0, PPS, SCP, AFC, FCP и DCP. Цена составляет 499 юаней.

Старшая версия мощностью 67 Вт также оснащена встроенным кабелем и портами USB-C и USB-A. Максимальная выходная мощность USB-C достигает 67 Вт, входная — 65 Вт, а USB-A обеспечивает до 22,5 Вт. На боковой грани установлен цифровой дисплей для отображения информации. Цена 67-ваттной версии составляет 599 юаней.

Фото Xiaomi/ithome

Оба аккумулятора доступны в светло-голубом и светло-коричневом цветах