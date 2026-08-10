Xiaomi представила фен, который сушит волосы за 30 секунд: 120 000 об/мин и поток воздуха со скоростью 72 м/с

Новый Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer Pro получил систему контроля температуры, а также датчики, которые 200 раз в секунду корректируют нагрев.

Xiaomi открыла предварительные заказы в Китае на новый фен Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer Pro.

Устройство получило высокоскоростной бесщеточный двигатель, раскручивающийся до 120 000 об/мин и создающий воздушный поток со скоростью до 72 м/с. Производитель заявляет, что этого достаточно для быстрой сушки волос примерно за 30 секунд. Начальная цена новинки составляет 705 юаней, а с учетом некоторых государственных субсидий она может снижаться до 539 юаней.

Фото Xiaomi/ithome

Фен весит 405 г и предлагает два режима скорости и четыре температурных режима: холодный, теплый, горячий и автоматическое чередование горячего и холодного воздуха. Температуру можно вручную регулировать от 30 до 90 °C. За безопасность отвечает система постоянного контроля: TOF-сенсор отслеживает расстояние до головы, а терморезистор NTC измеряет температуру воздуха 200 раз в секунду и автоматически корректирует нагрев.

Фото Xiaomi/ithome

Для ухода за волосами используется система, которая содержит ионы воды и отрицательные ионы. Xiaomi утверждает, что они помогают восполнять влагу в структуре волос во время сушки. Также предусмотрены магнитная насадка, выдвижной фильтр и система шумоподавления. Корпус доступен в трех цветах, а его масса составляет всего 405 г.