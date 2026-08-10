3,2-дюймовый HMD Touch AI выходит за пределы Китая

Новинка предназначена для тех, кто хочет меньше зависеть от полноценного смартфона.

Компания HMD готовит международный запуск Touch AI — компактного гибридного телефона с дизайном в духе старых Nokia Lumia.

Устройство уже появилось в Китае по цене около $69, а теперь готовится к выходу в Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде и других странах. В комплекте могут предложить карту microSD на 8 ГБ, защитный чехол и пленку для экрана.

Фото HMD/gizmochina

Аппарат оснащен 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, аккумулятором на 1950 мА•ч с зарядкой через USB Type-C, поддержкой двух SIM-карт, 4G и Wi-Fi. Международная версия получит расширенные функции по сравнению с HMD Touch 4G, включая поддержку Alipay, сканер QR-кодов и бесплатный доступ к сервису Taobao AI. Китайская модификация использует ИИ Doubao от ByteDance.

HMD Touch AI рассчитан на пользователей, которым нужен цифровой «детокс», но при этом не хочется полностью отказываться от современных возможностей. Закрытая система и простое управление также могут сделать устройство интересным в качестве второго телефона или аппарата для пожилых пользователей. Международная цена пока не раскрывается, а среди возможных цветов называют белый и золотистый.

