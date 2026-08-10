ASML разогнала продажи литографов и добивается повышения цен на EUV-оборудование

Во втором квартале компания реализовала 86 новых и пять подержанных литографических систем против 67 новых машин годом ранее

Продажи оборудования ASML для производства микросхем резко выросли. Во втором квартале компания реализовала 86 новых литографических установок и еще пять бывших в употреблении машин.

Для сравнения, годом ранее за аналогичный период было продано 67 новых систем. Рост спроса указывает на продолжающееся расширение полупроводниковой отрасли и увеличение инвестиций производителей чипов в новые мощности.

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Одновременно ASML добивается повышения стоимости оборудования для EUV-литографии — ключевой технологии выпуска наиболее современных процессоров. Если производители получат более дорогие установки, это может дополнительно увеличить себестоимость производства передовых микросхем.