ASML разогнала продажи литографов и добивается повышения цен на EUV-оборудование

Во втором квартале компания реализовала 86 новых и пять подержанных литографических систем против 67 новых машин годом ранее

Процессоры

Продажи оборудования ASML для производства микросхем резко выросли. Во втором квартале компания реализовала 86 новых литографических установок и еще пять бывших в употреблении машин.

Для сравнения, годом ранее за аналогичный период было продано 67 новых систем. Рост спроса указывает на продолжающееся расширение полупроводниковой отрасли и увеличение инвестиций производителей чипов в новые мощности.

Изображение Grok

Одновременно ASML добивается повышения стоимости оборудования для EUV-литографии — ключевой технологии выпуска наиболее современных процессоров. Если производители получат более дорогие установки, это может дополнительно увеличить себестоимость производства передовых микросхем.

«Идеальный пульс» для сжигания жира. Новый режим FatMax от Oppo откажется от универсальной формулы3,2-дюймовый HMD Touch AI выходит за пределы Китая