Представлен увлажнитель Xiaomi с очисткой воздуха, который работает до 16 часов

Xiaomi выпустила в Китае новый Mijia Purifier Humidifier 3 Pro, который объединяет функции увлажнителя и очистителя воздуха.

Устройство способно испарять до 2000 мл воды в час, а в ночном режиме уровень шума составляет всего 28,1 дБ(А). За очистку воздуха отвечает система с производительностью CADR до 422 м3/ч для твердых частиц и до 247 м3/ч для формальдегида.

Фото Xiaomi/www.ithome

Новинка получила резервуар объемом 8 л, которого достаточно для непрерывного увлажнения в течение 16 часов. Конструкция с односторонней подачей воды предотвращает обратный поток уже использованной воды и появление желтизны в резервуаре. Предусмотрены раздельная очистка компонентов и функция самоочистки. В верхней части корпуса установлен дисплей, отображающий пять основных показателей.

Пополнять запас воды можно непосредственно сверху, не снимая резервуар, либо традиционным способом. Для удобства перемещения устройство оснащено колесиками. Mijia Purifier Humidifier 3 Pro поддерживает голосовое управление через Xiao Ai и подключение к приложению Mijia, где можно отслеживать динамику уровня влажности.

Цена новинки в Китае составляет 1999 юаней.

