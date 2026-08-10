Сервис «По пути» стал доступен в приложении «Метро Москвы»

Сервис перевозок по требованию «По пути» интегрировали в приложение «Метро Москвы». Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса Москвы. Теперь жители ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) и территории Инновационного центра «Сколково» могут заказать автобус по требованию непосредственно через официальное приложение столичного метро.

После оформления заказа транспорт малого класса прибывает к выбранной остановке. Сервис работает более чем на 320 остановках в ТиНАО и «Сколково». Автобусы оборудованы индивидуальным освещением, зарядными устройствами и небольшими столиками.

Стоимость поездки соответствует тарифам городского транспорта при оплате банковской картой. Оплатить проезд можно непосредственно во время заказа в приложении. Для владельцев карты москвича и социальной карты жителя Московской области предусмотрены льготные тарифы.

Сервис «По пути» работает в Москве с 2021 года. За это время пассажиры воспользовались им более 2,8 млн раз. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, интеграция с приложением «Метро Москвы» должна упростить планирование поездок и объединить разные варианты городского транспорта в одном цифровом сервисе.