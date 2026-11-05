Cемь режимов работы и увеличенная батарея. Представлен массажёр Xiaomi с прогревом с двух сторон и автономностью 110 минут

Xiaomi выпустила на краудфандинговой платформе Youpin массажёр Mijia Smart Waist Massager 2. На этапе сбора средств устройство предлагают за 379 юаней (около 56 долларов), тогда как рекомендованная цена составит 499 юаней (74 доллара).

По сравнению с предыдущей моделью количество массажных головок увеличилось с двух до четырёх, а площадь воздействия достигла 46 500 мм². Две головки обеспечивают разминание мышц, ещё две выполняют точечный массаж с давлением на глубину до 8 мм.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Устройство оснащено системой двустороннего подогрева с тремя температурными настройками. Одна сторона прогревает поясницу на площади 15 000 мм², а после переворачивания массажёр можно использовать для обогрева живота. Внутри установлена пена с эффектом медленного восстановления формы, поэтому при выключенной электронике устройство работает как обычная ортопедическая подушка. Через приложение Mi Home доступны семь предустановленных и три пользовательских режима, настройка нагрева и таймер на 2–30 минут. Также предусмотрены физические кнопки.

Ёмкость аккумулятора увеличили с 2400 до 3150 мА·ч. Зарядка осуществляется через USB-C, полного заряда хватает максимум на 110 минут работы. Уровень шума не превышает 50 дБА. Модель выпускается в светло-бежевом и тёмно-сером цветах.