Новинки ожидаются с конца 2026 года до первой половины 2027 года

Праздники у любителей больших экранов и огромных АКБ: 4 модели смартфонов с 7-дюймовыми дисплеями и батареями свыше 10 000 мА·ч на подходе ⁠ 1

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о подготовке сразу нескольких смартфонов с огромными 7-дюймовыми экранами.

Новинки ожидаются с конца 2026 года до первой половины 2027 года. Производители намерены предложить устройства разных ценовых и технических категорий, сделав ставку на крупные дисплеи и увеличенную автономность. В частности, упоминаются модели среднего класса с аккумуляторами ёмкостью более 10 000 мА·ч.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Среди разрабатываемых устройств есть тонкий и лёгкий смартфон, близкий по характеристикам к флагманам. Он получит экран с четырьмя одинаково изогнутыми сторонами. Также готовятся более производительные модели с плоскими дисплеями и батареями повышенной ёмкости.

В ассортименте ожидаются смартфоны с экранами разрешением 2K, включая полноценную флагманскую модель.

Конкретные бренды, названия моделей и характеристики пока не раскрываются.