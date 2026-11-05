Праздники у любителей больших экранов и огромных АКБ: 4 модели смартфонов с 7-дюймовыми дисплеями и батареями свыше 10 000 мА·ч на подходе
Новинки ожидаются с конца 2026 года до первой половины 2027 года
Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о подготовке сразу нескольких смартфонов с огромными 7-дюймовыми экранами.
Новинки ожидаются с конца 2026 года до первой половины 2027 года. Производители намерены предложить устройства разных ценовых и технических категорий, сделав ставку на крупные дисплеи и увеличенную автономность. В частности, упоминаются модели среднего класса с аккумуляторами ёмкостью более 10 000 мА·ч.
Среди разрабатываемых устройств есть тонкий и лёгкий смартфон, близкий по характеристикам к флагманам. Он получит экран с четырьмя одинаково изогнутыми сторонами. Также готовятся более производительные модели с плоскими дисплеями и батареями повышенной ёмкости.
В ассортименте ожидаются смартфоны с экранами разрешением 2K, включая полноценную флагманскую модель.
Конкретные бренды, названия моделей и характеристики пока не раскрываются.