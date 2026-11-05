Спасти не удалось: космический телескоп NASA Swift сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после 22 лет успешной работы

Космическая обсерватория NASA Swift завершила свою миссию: 4 ноября она неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и разрушилась. Аппарат проработал на орбите почти 22 года — примерно в десять раз дольше первоначально запланированного срока.

По данным американских Космических сил, на которые сослался спутниковый обозреватель Джонатан Макдауэлл, Swift вошёл в атмосферу в 7:39 по времени Восточного побережья США над северной частью острова Суматра. Масса обсерватории составляла около 1450 кг, однако NASA заранее прогнозировало, что большая часть аппарата сгорит при падении. Вероятность того, что уцелевшие обломки причинят кому-либо вред, оценивалась всего в 1 случай на 2100.

Swift был запущен в ноябре 2004 года с расчётом на двухлетнюю миссию. Его главной задачей стало обнаружение и изучение гамма-всплесков — мощнейших взрывов во Вселенной. Аппарат должен был быстро определять координаты таких событий, передавать их другим обсерваториям и разворачивать собственные телескопы для наблюдения за послесвечением. Обычно на это уходила примерно одна минута.

За время работы обсерватория обнаружила более 2000 гамма-всплесков и наблюдала около 1400 сверхновых. Она также изучала чёрные дыры, другие космические объекты и явления. Последнее научное наблюдение Swift провёл 20 октября 2026 года. В 2018 году аппарат переименовали в Neil Gehrels Swift Observatory в честь первого руководителя научной миссии Нила Герелса.

У обсерватории был шанс проработать ещё дольше. В сентябре 2025 года NASA заключило с американской компанией Katalyst Space контракт на 30 млн долларов. Она должна была создать и запустить роботизированный аппарат LINK, который захватил бы Swift и поднял его на более высокую орбиту. У самой обсерватории не было двигателей для коррекции орбиты, поэтому атмосферное сопротивление постепенно снижало высоту её полёта.

LINK запустили 3 июля 2026 года, однако не смог выполнить задачу. Проблемы с двигательной установкой и маховиками ориентации помешали сближению и захвату Swift. В сентябре сам спасательный аппарат сошёл с орбиты.

В NASA считают, что даже неудачная попытка спасения стала полезным экспериментом: она позволила проверить технологии роботизированного обслуживания спутников и отработать операции по продлению срока их службы. Между тем сход крупных космических объектов с орбиты — обычное явление: по оценкам исследователей, в среднем каждый день в атмосферу входят не менее трёх крупных фрагментов космического мусора. В ближайшие годы их количество может увеличиться из-за роста спутниковых группировок.

Ранее сообщалось, что в октябре с орбиты сошли 74 спутника, из них шесть — российские.